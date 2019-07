Emma Roberts e Milla Jovovich in Paradise Hills, ecco il trailer

News Cinema

Il film è un thriller visionario diretto da Alice Waddington, nel cast anche Awkwafina.

Paradise Hills è il titolo di un thriller visionario interpretato da Emma Roberts: vi mostriamo oggi un trailer del film in lingua originale, con Milla Jovovich, Awkwafina, Eiza Gonzalez e Danielle Macdonald. La curiosa vicenda narra di Uma (Roberts), che si risveglia in un'isola remota, in una specie di accademia-resort per ragazze altolocate, chiamata "Paradise Hills", sotto la gestione di una misteriosa "Duchessa" (Jovovich). Lo scopo del luogo, senza tempo a partire da mobilio e costumi, è annullare in due mesi tutte le imperfezioni delle donne del domani, tramite lezioni di etichetta e dizione, cure di bellezza, ginnastica e diete strette. Diventata amica di alcune compagne di "corso", Uma scopre però presto un terribile segreto dietro la facciata leccata di "Paradise Hills". Riusciranno a fuggire in tempo?

Regia e sceneggiatura di Paradise Hills sono a cura di Alice Waddington, esordiente del lungometraggio dopo un cortometraggio e un paio di video musicali. Curiosamente, Emma Roberts nel 2008 aveva già interpretato una ragazza mandata in un collegio a scopo rieducativo: il contesto era tuttavia quello della commedia Wild Child.

L'uscita del film è prevista per il 1° novembre negli States, contemporaneamente nelle sale e in digitale.