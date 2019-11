Emma: il primo trailer del nuovo adattamento del romanzo di Jane Austen

News Cinema

Opera prima del regista Autumn de Wilde, il film in uscita a febbraio 2020 vede tra i suoi protagonisti Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn, Bill Nighy, Mia Goth e Miranda Hart.

A quasi 25 anni dal film con protagonista Gwyneth Paltrow, Emma, il celebre romanzo di Jane Austen, pubblicato la prima volta nel 1815, sta per tornare sul grande schermo in un nuovo adattamento, sceneggiato dalla giovane scrittrice neozelandese Eleanor Catton e diretto da Autumn de Wilde, entrambi alla loro prima esperienza con un lungometraggio per il cinema.

A riprendere il ruolo della protagonista Emma Woodhouse è Anya Taylor-Joy (la Gina Gray della serie Peaky Blinders), affiancata nel cast dal sempre straordinario Bill Nighy, nei panni del sigr. Woodhouse, e da Miranda Hart, Mia Goth, Josh O'Connor, Callum Turner, Rupert Graves, Gemma Whelan, Amber Anderson e Tanya Reynolds.



La nuova Emma arriverà al cinema nel febbraio del 2020, e questo qui sotto è il primissimo trailer ufficiale: