Emma Corrin: Lady D di The Crown sarà la torbida Lady Chatterley

News Cinema

Emma Corrin, che ha vinto il Golden Globe per la sua interpretazione di Diana Spencer nella quarta stagione di The Crown, sarà Lady Chatterley in un film dallo scandaloso romanzo L'amante di Lady Chatterley.

Fino alla quarta stagione di The Crown molti non sapevano chi fosse Emma Corrin. Adesso invece il personaggio di Diana Spencer ha dato lustro all'attrice, che sarà l'adultera Lady Chatterley in un film dal celeberrimo romanzo di David Herbert Lawrence "L'amante di Lady Chatterley". Pubblicato in Italia, a Firenze, nel 1928, il libro fu subito accusato di oscenità e messo al bando in tutta Europa, per essere poi ripubblicato nel 1960. Raccontava infatti la torrida passione fra una nobildonna, sposata con un uomo rimasto paralizzato durante la Seconda Guerra Mondiale, che tradisce il marito con un guardiacaccia.

Leggi anche The Crown 4: Chi è Emma Corrin, l'attrice che interpreterà Diana nella prossima stagione

Non sappiamo ancora chi dirigerà L'amante di Lady Chatterley, ma la Corrin ci sembra perfetta per la parte. La sua interpretazione di Diana Spencer Principessa del Galles è stata il fiore all'occhiello dell'ultima stagione fino ad ora della serie creata da Peter Morgan che racconta il regno della regina Elisabetta II del Regno Unito, prima impersonata da Claire Foy e poi da Olivia Coleman. I fan aspettano con trepidazione la quinta stagione, che non arriverà prima del 2022 e che vedrà Imelda Staunton nei panni di Sua Maestà. Emma Corrin, che per la sua performance ha vinto il Golden Globe per la migliore attrice di una serie drammatica, ovviamente ci sarà. Fra i progetti futuri dell'attrice anche il dramma sentimentale LGBT+ con Harry Styles My Policeman.

Leggi anche The Crown 5: Quando esce la quinta stagione? Le anticipazioni e tutto quello che sappiamo