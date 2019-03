Emma: Bill Nighy, Mia Goth e Callum Turner si aggiungono al cast del film

Ci sono scrittori e scrittrici che non passano mai di moda. E' il caso di una signora inglese di nome Jane Austen che ebbe una vita sentimentale infelice ma che inventò straordinarie storie d'amore e descrisse con accuratezza e sottile ironia l'Inghilterra di inizio diciannovesimo secolo regalandoci dialoghi vivaci e arguti, e perciò indimenticabili. Il suo romanzo più famoso è certamente "Orgoglio e pregiudizio", ma anche gli altri cinque hanno avuto grande popolarità e numerosi adattamenti per il grande schermo. "Emma", per esempio, è diventato, nel 1996, un film di Douglas McGrath con Gwynet Paltrow, Ewan McGregor e Jeremy Northam.

In un tempo non troppo lontano il libro tornerà al cinema una nuova versione. La notizia di oggi che la riguarda ci informa che al cast, capitanato da Anya Taylor-Joy, si uniranno Bill Nighy, Mia Goth, Callum Turner, Rupert Graves, Miranda Hart, Josh O'Connor, Gemma Whelan, Amber Anderson e Tanya Reynolds. Di questa lunga lista, conosciamo bene i primi quattro. Se Bill Nighy non ha bisogno di presentazioni, Mia Goth la ricordiamo in Nymphomaniac, Callum Turner nel ruolo di Theseus Scamander in Animali Fantastici 2 - I crimini di Grindelwald e Rupert Graves in Camera con vista e Maurice, entrambi di James Ivory. Quanto all'interprete principale Anya Taylor-Joy, ha recitato in The Witch e si è fatta notare soprattutto con Split e Glass, dov'era Casey Cooke.

Emma sarà diretto da Autumn de Wilde, al suo esordio dietro alla macchia da presa, e si basa su una sceneggiatura di Eleanor Catton, scrittrice neozelandese nuova anche lei al mondo del cinema. Pubblicato nel 1815, "Emma" ha per protagonista una ragazza spregiudicata e indipendente che non vuole sottomettersi alle regole dell'amore e si diletta nel combinare matrimoni. Di più non raccontiamo. Se avete letto il libro, saprete cosa combina, altrimenti aspettate il nuovo film.