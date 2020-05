Emily: Emma Mackey di Sex Education sarà Emily Brontë nel primo film di Frances O' Connor

News Cinema

L'attrice australiana che abbiamo visto in The Conjuring - Il caso Enfield dirigerà la giovane collega in un biopic sull'autrice del romanzo Cime tempestose.

Emma Mackey potrebbe essere un volto ignoto per chi non fosse un frequentatore di serie tv. Chi invece, su Netflix, è un fan della serie teen Sex Education, la conosce come la bella e inquieta Maeve Wiley dai capelli biondi e rosa. Adesso l'attrice franco-inglese si prepara a qualcosa di più ambizioso di un teen show: un film da protagonista. Intitolato Emily, è un biopic dedicato alla scrittrice britannica dell'epoca vittoriana Emily Brontë, che ha scritto un unico ma famosissimo romanzo, forse il più bello del suo tempo: "Cime tempestose".

Come saprete se avete studiato letteratura inglese, Emily, che morì a 30 anni, aveva due sorelle, anch'esse scrittrici: Charlotte, autrice per esempio di "Jane Eyre", e Anna, a cui dobbiamo "La signora di Wildfell Hall" e "Agnes Grey". Tornando al nostro film, a dirigerlo sarà, al suo debutto dietro alla macchina da presa, l'attrice australiana Frances O' Connor, vista in The Conjuring - Il caso Enfield e nella miniserie Madame Bovary, di cui era l'interprete principale. Anche autrice della sceneggiatura, ha voluto nel cast Joe Alwyn nella parte dell'interesse amoroso di Emily, Fionn Whitehead nel ruolo del fratello di Emily, Branwell Brontë, ed Emily Beecham nei panni di Charlotte Brontë.

"L'opera e le parole di Emily Brontë sono piene di passione, sentimenti, violenza e feroce intelligenza" - ha dichiarato la regista. "Emily tornerà in vita per il pubblico. La sua è la storia di una giovane donna che cerca di evolvere, di abbracciare la sua vera natura in barba alle conseguenze. Emily è una lettera d'amore alle donne di oggi, specialmente quelle giovani, con l'augurio che possano raccogliere la sfida di ascoltare la propria voce interiore e sviluppare il loro potenziale". A produrre Emily sarà David Barron, noto per il suo lavoro nella saga cinematografica di Harry Potter.

Ricordiamo che Frances O'Connor si è fatta notare nel 1999 con Mansfield Park, in cui era Fanny Price. Quel film era la trasposizione di un altro caposaldo della letteratura britannica ottocentesca, scritto da Jane Austen. La neo regista non deve averlo dimenticato, ed Emily potrebbe essere un altro esempio di quel cinema al femminile e femminista di cui Piccole Donne della Gerwig è stato un magnifico esempio.