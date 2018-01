Emily Blunt raggiunge Dwayne Johnson in Jungle Cruise

Dopo il successo di Into the Woods e quello più che prevedibile del prossimo Mary Poppins Returns il sodalizio tra la Disney ed Emily Blunt continuerà anche con Jungle Cruise. L'attrice sta infatti per raggiungere Dwayne Johnson nel progetto di adattamento in live-action delle attrazioni del popolarissimo parco a tema.

A dirigere il progetto - le cui riprese dovrebbero cominciare il prossimo maggio - sarà lo spagnolo Jaume Collet-Serra, di cui adesso possiamo vedere al cinema L'uomo sul treno, interpretato dal "fedelissimo" Liam Neeson insieme a Vera Farmiga e Patrick Wilson. Sceneggiato da J.D. Payne e Patrick McKay (Star Trek Beyond), il film ha recentemente subito una nuova riscrittura per mano di Michael Green, appena candidato all'Oscar per l'adattamento di Logan.

In precedenza si era tentato ben due volte di portare Jungle Cruise al cinema, prima con uno script di Al Gough e Miles Millar (Spider-Man 2) e poi nel 2011 tentando di coinvolgere le due star di Toy Story Tom Hanks e Tim Allen. Jungle Cruise diventerà così l'ultimo di una serie di film tratti dai parchi a tema della Disney, come The Country Bears, The Haunted Mansion, Mission to Mars, Tomorrowland e ovviamente il più celebre (e redditizio) Pirati dei Caraibi. Tra l'altro Dwayne Johnson nella giungla sta ottenendo incassi stratosferici con Jumanji...

Il prossimo film in cui vedremo Emily Blunt è l'ormai imminente horror A Quiet Place, dove recita insieme al marito John Krasinski, che ha anche diretto il film.