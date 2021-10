Emily Blunt nel film di Christopher Nolan su Oppenheimer

News Cinema

In trattative per affiancare Cillian Murphy che avrà il ruolo di J. Robert Oppenheimer nel nuovo film di Christopher Nolan c'è l'attrice Emily Blunt.

Non ha ancora un titolo il nuovo film di Christopher Nolan su J. Robert Oppenheimer e la creazione della bomba atomica, ma ha già due protagonisti di primo piano. A interpretare lo scienziato sappiamo he sarà Cillian Murphy e ad affiancarlo sta per arrivare una delle attrici più richieste del momento, Emily Blunt, reduce da A Quiet Place II e Jungle Cruise.

Ovviamente il suo ruolo sarà quello della moglie di Oppenheimer. Sulla storia, che riguarda la creazione della bomba atomica, non si sa altro in dettaglio se non che sarà un nuovo film ad altissimo budget di Nolan, la cui uscita americana è fissata in estate, come da consuetudine per i blockbuster, precisamente il 21 luglio 2023 quando gli effetti della pandemia, speriamo, saranno ormai un ricordo lontano.

Oltre a questo film, Blunt si è già impegnata per interpretare Jungle Cruise 2 e un film degli Amazon Studios sulla vita della detective Kate Warne.