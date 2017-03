Emily Blunt e John Krasinski reciteranno nel thriller A Quiet Place

Il thriller soprannaturale A Quiet Place, prodotto dalla Paramount Pictures e la Platinum Dunes, ha acquistato come duo protagonista Emily Blunt e John Krasinski, moglie e marito nella vita reale. Per la coppia sarà il primo film in cui potranno recitare insieme. L'attore, che ha già diretto due prodotti indipendenti quali Brief Interviews with Hideous Men e The Hollars, siederà dietro la macchina da presa per il suo debutto alla regia con una Major.

Le riprese del film inizieranno il prossimo autunno. La trama è incentrata su una famiglia che, trasferitasi in una fattoria isolata, la scopre infestata da un fantasma tutt'altro che benevolo. A detta di chi ha letto lo script il film dovrebbe essere una via di mezzo tra The Purge e Ouija. Il primo draft della sceneggiatura è stato scritto da Scott Beck e Bryan Woods, ma Krasinski è intenzionato a rimettere mano personalmente al copione.

Come noto Emily Blunt ha appena indossato i costumi mitici di Mary Poppins nel sequel di cui è stata appena rilasciata la prima immagine ufficiale. Krasinski invece recterà nel nuovo film di Kathryn Bigelow sui disordini di Detroit del 1967 e poi lavorerà con Amazon per interpretare Jack Ryan, lo storico personaggio inventato da Tom Clancy, in una nuova serie a lui dedicata.