Emily Blunt e Jamie Dornan amanti irlandesi nel trailer del film romantico Wild Mountain Thyme

News Cinema

Emily Blunt e Jamie Dornan sono i protagonisti del film romantico di ambientazione irlandese Wild Mountain Thyme, diretto dall'autore di Stregata dalla luna, con Christopher Walken e Jon Hamm. Il trailer.

La Lionsgate ha diffuso il trailer di Wild Mountain Thyme, un film che ci incuriosisce moltissimo. Intanto per il cast, che comprende (come non li avete mai visti) Emily Blunt e Jamie Dornan nel ruolo di due sfortunati innamorati, col grande Christopher Walken e quella gioia per gli occhi che è Jon Hamm. Poi per l'ambientazione irlandese, con tutto il fascino che questa comporta. E poi, per la sceneggiatura (tratta da una sua piece teatrale del 2014) e la regia di John Patrick Shanley, che tra i suoi meriti ha anche quello di aver scritto quel gioiellino di romanticismo che è il film pluripremiato Stregata dalla luna.

Questa la trama ufficiale di Wild Mountain Thyme, la cui data d'uscita inglese, epidemia permettendo, è fissata all'11 dicembre:

Wild Mountain Thyme è ambientato nei paesaggi mozzafiati dell'Irlanda rurale, dove tutti sono mezzi matti di solitudine o d'amore e il tempo è terribile. Anthony e Rosemary sono due infelici innamorati, le cui famiglie sono impegnate in una faida per un pezzo di terra che separa le loro due fattorie, accanitamente conteso. Anthony (Jamie Dornan) sembra non far altro che lavorare nei campi, esaurito dalle continue denigrazioni del padre (Christopher Walken). Ma quello che gli fa veramente male è la minaccia di suo padre di lasciare in eredità la fattoria di famiglia al suo cugino americano Adam (Jon Hamm). Rosemary (Emily Blunt) all'inizio sembra provare del risentimento per le prese in giro subite da Anthony durante l'infanzia, ma le scintille tra di loro tengono acceso il fuoco sotto la cenere. Sua madre Aoife si sforza di unire le famiglie prima che sia troppo tardi. Proprio quando pensiamo che Anthony abbia trovato il coraggio di affrontare i suoi sentimenti repressi, il cugino Adam arriva con il piano di far innamorare Rosemary, corteggiandola in 24 magiche ore a Manhattan. Ma il vero amore non è mai sconfitto!