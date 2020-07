Emilie Richards - Amore e magia: un cast internazionale per il film romantico da un romanzo della scrittrice

News Cinema

Emilie Richards: Amore e magia fa parte di una serie di tv movie tratti dai romanzi romantici della prolifica scrittrice americana.

Da uno degli oltre 50 romanzi mystery e romantici della scrittrice americana Emilie Richards è stata tratta una nutrita serie di tv movie, tra cui Amore e magia, del 2011, diretto dal regista inglese John Delbridge in coproduzione con la Germania. Nel cast ci sono l'attrice neozelandese Lisa Chappell e i tedeschi Oliver Mommsen, Elisabeth Trissenaar e Tessa Mittelstaedt.

La storia che racconta il film è quella di Duncan Sinclair, che parte da New York con la figlia April per andare in Nuova Zelanda e vendere l'hotel di famiglia, che ha ereditato alla morte del padre con cui non era mai andato d'accordo. Duncan spera di sbrigare la pratica al più presto, visto che non ha mai avuto un rapporto nemmeno con la madre, ma l'incontro con una dottoressa, Mara Turner, da cui si sente attratto, lo induce a rimanere. Anche perché scopre che lei, come gli altri residenti del luogo, si oppongono alla vendita dell'hotel e del terreno che lo circonda perché il nuovo proprietario è interessato a una speculazione che impedirebbe agli abitanti l'accesso al lago su sui sorge l'albergo. A questo si aggiunge un ulteriore problema: Duncan e Mara, sempre più innamorati, potrebbero essere fratellastri.

Gli attori di Emilie Richards: Amore e magia

Anche se interpreta un neozelandese, Oliver Mommsen è un noto attore tedesco, nato a Düsseldorf nel 1969. In patria è conosciuto soprattutto per la sua partecipazione alla lunga serie poliziesca Tatort .

è un noto attore tedesco, nato a Düsseldorf nel 1969. In patria è conosciuto soprattutto per la sua partecipazione alla lunga serie poliziesca . Mara Turner è interpretata da Tessa Mittelstaedt , nata ad Ulm nel 1974, che ha già lavorato con Mommsen proprio in Tatort.

, nata ad Ulm nel 1974, che ha già lavorato con Mommsen proprio in Tatort. Melissa Sinclair, la madre di Duncan nel film, è l'attrice austriaca Elisabeth Trissenaar , nata nel 1944 a Vienna. Nel suo curriculum spicca il lavoro con Rainer Werner Fassbinder : è apparsa nei film Un anno con tredici lune e Il matrimonio di Maria Braun e nella sua miniserie del 1980

, nata nel 1944 a Vienna. Nel suo curriculum spicca il lavoro con : è apparsa nei film e e nella sua miniserie del 1980 Daisy è interpretata da Lisa Chappell, attrice neozelandese molto conosciuta per i ruoli tv in serie come Hercules, Le sorelle McLeod e The Cult.

Chi è Emilie Richards

Emilie Richards è nata nel Maryland e cresciuta in Florida. Ha pubblicato il suo primo romanzo nel 1985, dopo la nascita del quarto figlio. Molti dei suoi romanzi (e questo spiega l'ambientazione) sono stati scritti durante quattro mesi trascorsi in Australia e Nuova Zelanda. Il suo lavoro prima di diventare scrittrice era quello di psicologa e consulente famigliare. Per questo i suoi romanzi “presentano caratterizzazioni approfondite e analisi di problemi sociali”. Ha ricevuto numerosi premi tra cui il Romance Writers of America Award, riservato a scrittori di libri sentimentali. Oltre a questi, che sono i suoi romanzi più famosi, Richards ha scritto anche murder mystery per una serie intitolata “Ministry is Murder”, ispirata alle sue esperienze di moglie di un pastore protestante, narrati in prima persona dal punto di vista di Aggie Wilcox, l'eroina della serie che come lei è moglie di un religioso.