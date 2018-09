Emilia Clarke sarà la protagonista insieme a Henry Golding di Last Christmas, diretto da Paul Feig

Last Christmas, il prossimo di Paul Feig (Le amiche della sposa, Ghostbusters) avrà come protagonisti Emilia Clarke e Henry Golding, reduce dal successo di pubblico di Crazy Rich Asians.

Dettagli precisi della sceneggiatura ancora non sono stati resi noti, ma a quanto pare si tratterà di una commedia festiva ambientata a Londra. A realizzare lo script saranno Bryony Kimming ed Emma Thompson, attrice e autrice che ha già vinto un Oscar per il suo adattamento di Ragione e Sentimento diretto da Ang Lee. Futuro ricco di impegni per la Thomspon dunque: sta per uscire Children's Act, tratto dal romanzo di Ian McEwan, di cui è protagonista insieme a Stanley Tucci. Poi la vedremo nella commedia Late Night insieme a Mindy Kaling e infine doppierà uno dei personaggi del film d'animazione The Voyage of Doctor Dolittle, con Robert Downey Jr. a dar voce al protagonista.

L'ultimo film da regista di Feig è invece A Simple Favor, un thriller con Blake Lively e Anna Kendrick che sta ricevendo il consenso della critica e del pubblico negli Stati Uniti. Per la Clark invece si attende con ansia l'ultima stagione de Game of Thrones, per sapere se la sua Daenerys Targaryen vincerà la guerra e siederà sul Trono di Spade...