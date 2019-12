Emilia Clarke, cantante: ecco cosa ne pensano i suoi colleghi in Last Christmas

News Cinema

La commedia natalizia diretta da Paul Feig arriva al cinema il 19 dicembre e ci farà scoprire come se la cava con le note la Daenerys de Il Trono di Spade.

Non solo il romanticismo, non solo la magica atmosfera di Londra durante le festività natalizie, non solo un cast di primo piano che comprende Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh ed Emma Thompson (che del film è anche co-sceneggiatrice).

In Last Christmas, la commedia diretta da Paul Feig in uscita nei cinema il 19 dicembre, a giocare un ruolo importante sono la musica e le canzoni, come indica chiaramente il titolo del film, che rimanda, ovviamente, alla hit natalizia degli anni 80 dei Wham!.

A interpretare con la sua stessa voce questa classico che fa da immancabile colonna sonora alle feste di fine anno da più di tre decenni è Emilia " Daenerys Targaryen" Clarke in persona.

Sentiamo cosa ne pensano il regista Paul Feig, Emma Thompson e Henry Golding delle doti canore di Emilia:



La trama ufficiale di Last Christmas:

Kate (Clarke) si ritrova a vagare per Londra, alle prese con le conseguenze di una serie di decisioni sbagliate, accompagnata dal tintinnio delle campanelle sulle sue scarpe, un'altra conseguenza irritante del suo lavoro da ‘elfo’ in un negozio Natalizio aperto tutto l’anno. Tom (Golding) sembra troppo perfetto per essere vero quando entra nella sua vita e inizia a vedere al di là delle tante barriere di Kate. Sullo sfondo di una Londra che si trasforma per il periodo più meraviglioso dell'anno, niente sembra funzionare per questi due. Ma a volte bisogna affidarsi al destino, ascoltare il proprio cuore ... e avere fede