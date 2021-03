Emerald Fennell da Una donna promettente al cinecomic Zatanna

News Cinema

L'attrice e autrice candidata all'Oscar di Una donna promettente, Emerald Fennell, ha ricevuto il compito di adattare per la Warner il fumetto DC Comics Zatanna.

Emerald Fennell è la donna del momento: non solo l'attrice britannica dà il volto a Camilla Parker Bowles nella serie The Crown, ma ha tirato fuori dal cilindro come sceneggiatrice e regista un film incredibilmente originale e riuscito come Una donna promettente, premiatissimo e giustamente candidato all'Oscar. Adesso è stata scritturata dalla Warner per portare sullo schermo un'eroina dei fumetti DC Comics, per la precisione Zatanna, di cui scriverà l'adattamento per il grande schermo.

Zatanna è una supereroina, una maga da palcoscenico che è però dotata, come il padre, di veri poteri magici, nata nel 1964 sulle pagine di Hawkman numero 4 a cura di Gardner Fox e Murphy Anderson. Nel corso della sua storia ha avuto a che fare con la Justice League, Batman e John Constantine.

Solo adesso si sa che il progetto che riguarda il personaggio, di cui si parla da un po', è un film e non una serie, e con una firma femminile/femminista come quella di Emerald Fennell non può che acquistare interesse e prestigio. Non si sa ancora se, oltre che della sceneggiatura, sarà sempre lei ad occuparsi anche della regia.