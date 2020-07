Emancipation: il film tratto da una storia vera, con Will Smith schiavo in fuga, comprato da Apple per una cifra record

News Cinema

Diretto da Antoine Fuqua, Emancipation racconta Will Smith nei panni di uno schiavo in fuga durante la Guerra di secessione americana che è stato acquistato da Apple per una cifra di record.

Dopo un’asta al rialzo con varie major nel mercato virtuale di Cannes, in particolare in una sfida a due con la Warner, l’action dramma Emancipation è stato acquisito da Apple per il suo servizio streaming. Will Smith interpreta uno schiavo in fuga in questo film diretto da Antoine Fuqua. Il tutto per una cifra che secondo alcune fonti sarebbe compresa fra i 105 e i 120 milioni di dollari: un vero record per una vendita in un mercato festivaliero.

Basato su una storia vera ambientata durante la Guerra civile americana, racconta di Peter, uno schiavo in fuga costretto nel suo viaggio verso il nord a dimostrarsi più furbo di cacciatori a sangue freddo e delle spietate paludi della Louisiana. Una volta arrivato in salvo si arruola nell’esercito unionista, mentre durante una visita medica viene scattata una foto della sua schiena nuda che mostra le ferite quasi fatali provocate da frustate inferte dal supervisore di una piantagione, di proprietà di John e Bridget Lyons.

La foto, nota come The Scourged Back (La schiena flagellata), venne pubblicata sull’Independent nel maggio 1863 e poi su Harper’s Weekly del 4 luglio, diventando una prova indiscutibile della crudeltà e barbarie della schiavitù in America. L’impatto fu forte e alimentò la causa abolizionista e convinse molti neri liberi a unirsi all’esercito unionista. La sceneggiatura, scritta da William N. Collage, con ricerca e sviluppo curato da Joey McFarland. A produrre lo stesso Will Smith, insieme a James Lassiter, Jon Mone e il regista Antoine Fuqua.

È solo l’ultima acquisizione che dimostra il cambio di marcia della piattaforma Apple TV+, online da poco più di sei mesi. Distribuiranno nelle case di milioni di telespettatori il film di guerra di Tom Hanks, Greyhound, dal 10 luglio, ma anche il prossimo film di Martin Scorsese, Killlers of the Flower Moon e On The Rocks di Sofia Coppola.