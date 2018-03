Elvis Presley: The Searcher, un nuovo documentario che racconta il Re del rock'n'roll - Guarda il trailer

Il 16 agosto dello scorso anno si è celebrato il quarantesimo anniversario della morte del re del rock and roll, Elvis Presley, che in quella data del 1977, a Memphis, veniva trovato agonizzante nel suo letto dalla compagna Ginger Alden, e quindi trasportato d'urgenza al Baptist Memorial Hospital, dove venne dichiarato morto alle 15 per una crisi cardiaca.

E dopo tutte le celebrazioni di qualche mese fa, è ora in arrivo un monumentale documentario di tre ore a lui dedicato, e intitolato Elvis Presley: The Searcher.

Diretto da Thom Zimny, il film verrà presentato al South by Southwest di Austin, Texas, e poi trasmesso - diviso in due parti - da HBO a partire dal 14 aprile.

Il documentario - che arriva pochi mesi dopo il The King di Eugene Jarecki, prodotto da Soderbergh e presentato al Sundance - racconterà la vita e la carriera di Presley dalla sua giovinezza fino alle famose registrazioni della Jungle Room del 1976, con immagini dell'interno di Graceland, interviste a musicisti, collaboratori e artisti che lo hanno conosciuto o ne sono stati influenzati, foto e video inediti e anche una colonna sonora firmata da Mike McCready, chitarrista dei Pearl Jam.