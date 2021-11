Elvis: il primissimo teaser del musical di Baz Luhrmann su Elvis Presley

Finalmente possiamo dare un'occhiata alle prime immagini di Elvis, il biopic che Baz Luhrmann ha dedicato a Elvis Presley e che, a causa della pandemia, ha subito non pochi rallentamenti, a cominciare dall'arresto forzato dovuto alla positività al Covid di Tom Hanks e signora. Oggi è arrivato un breve teaser del musical, che ci dà un'idea del film e ci mostra Austin Butler nei panni del Re del rock & roll.

Elvis arriverà esclusivamente nelle sale cinematografiche, evitando così quell’uscita "ibrida" (quindi anche in streaming) che tanto ha danneggiato diversi blockbuster, a cominciare da Black Widow, e che ha spinto Christopher Nolan a cambiare bandiera passando alla Universal.

Luhrmann ha scritto la sceneggiatura di Elvis insieme all'abituale collaboratore Craig Pearce (Ballroom - Gara di ballo, Moulin Rouge!) e Sam Bromell, a cui dobbiamo una piccola parte dei dialoghi de Il grande Gatsby. Il cast del film è davvero all star e comprende, accanto a Hanks e Butler, David Wenham e Olivia DeJonge.

Con Elvis, Baz Luhrmann torna al musical, genere in cui davvero eccelle, e la speranza è che il film abbia la stessa carica e la stessa brillante visionarietà del favoloso Moulin Rouge!. Il regista, la cui ultima fatica è stato Il grande Gatsby, ha deciso di raccontare la vita di Elvis Presley concentrandosi sulla complicata relazione professionale e umana fra "The Pelvis" e il suo enigmatico manager Colonnello Tom Parker (Tom Hanks). La vicenda si snoda lungo due decenni durante i quali Presley conosce il successo, mentre l'America va incontro a una progressiva perdita dell'innocenza. Nel racconto avrà un'importanza fondamentale Priscilla Presley (Olivia DeJonge).

E veniamo al breve teaser di Elvis, che dura una ventina di secondi e al termine del quale possiamo leggere la definitiva data di uscita del film, fissata per il 24 giugno 2022 (dunque non più il 3 giugno). Le immagini ci mostrano Austin Butler quasi di profilo e soprattutto da dietro mentre ci regala la celeberrima camminata di Elvis. Il suo fisico è asciutto e la sua aura mitica. Se aguzzate la vista potrete inoltre distinguere, nel gruppo di persone che camminano quasi alla fine del teaser, un Tom Hanks un po’ cicciottello.

