Elvis di Baz Luhrmann: Maggie Gyllenhaal abbandona il musical su Presley

Dopo la lunga pausa per la pandemia sono ripartite le riprese di Elvis, musical sul grande Presley targato Baz Luhrmann, con defezioni dolorose e nuovi ingressi.

Il musical Elvis, versione musicale targata Baz Luhrmann della vita del grande Elvis Presley, è una delle produzioni più attese di questa stagione. Le riprese stanno partendo in Australia, dopo una ovvia lunga pausa della pre produzione per la pandemia, sopraggiunta proprio mentre stavano partendo. Il cast è cambiato proprio in queste ore. Sono in arrivo Richard Roxburgh, eccellente in Moulin Rouge, David Wenham e Dacre Montgomery, che si aggiungono a Tom Hanks, tornato dopo aver preso il Covid-19 proprio durante la prima parte della preparazione australiana, Austin Butler e Olivia DeJonge.

Roxburgh sarà il padre di Elvis, Vernon Presley e sostituisce Rufus Sewell, che ha dovuto lasciare il progetto per impegni già presi. Helen Thomson, invece, apprezzata attrice teatrale, sostituisce Maggie Gyllenhaal nei panni di Gladys Presley, madre di Elvis.

“Elvis era circondato da un gruppo straordinario di grandi personalità”, ha detto Luhrmann in un comunicato. “Siamo molto fortunati di poter riunire un cast corale così speciale per raccontare questa storia. È eccitante unire alcuni dei migliori attori australiani con nuovi volti promettenti come Dacre Montgomery e Helen Thomson. Per come è oggi il mondo, siamo grati di poter avere un gruppo creativo così valido di fronte e dietro alla macchina da presa”.

Elvis racconta la vita e la musica di Elvis Presley interpretato da Austin Butler, attraverso la complicata relazione con il suo manager, il colonnello Tom Parker (Tom Hanks). Una partnership durata vent’anni, quelli in cui il cantante è diventato una icona culturale nel panorama americano e mondiale. Al centro anche la storia d’amore con Priscilla (Olivia DeJonge). La sceneggiatura è stata scritta da Craig Pearce insieme al regista, anche produttore del film. Le riprese si effettueranno nel Queensland.