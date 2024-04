Elvis alla conquista di Netflix: il biopic è disponibile in streaming

News Cinema

Dopo il successo al cinema, Elvis con protagonista Austin Butler arriva anche in streaming, disponibile sulla piattaforma di Netflix.

Elvis, il biopic dedicato al Re del rock’n’roll approda su Netflix. Dopo il successo cinematografico, il film è finalmente disponibile anche in streaming a partire da oggi, 6 aprile 2024. Presentato in anteprima al Festival di Cannes e poi distribuito in sala a giugno 2022, Elvis ha permesso anche al suo protagonista di spiccare nel mondo dell’intrattenimento. Austin Butler ha avuto il compito di riportare la storia del re del rock’n’roll sullo schermo ed interpretarlo non è stato semplice. Grazie ad Elvis, però, ha guadagnato la sua prima nomination agli Oscar 2023 per la categoria di migliore attore. Diretto da Baz Luhrmann, Elvis è stato uno dei titoli più forti al botteghino nel 2022 e sicuramente uno dei più chiacchierati a livello internazionale.



Elvis, il biopic con Austin Butler debutta in streaming su Netflix

Elvis Presley è il protagonista del biopic, ma divide equamente la scena con il colonnello Tom Parker (interpretato da Tom Hanks), il manager che seguirà la sua carriera e con il quale ha avuto un rapporto complicato durato circa vent’anni. Il biopic, infatti, si concentra soprattutto sul loro sodalizio, un rapporto complicato avviatosi sin da principio, quando Elvis ha iniziato a macinare consensi fino al raggiungimento della fama mondiale. In merito alle curiosità relative al film, Austin Butler ha seguito lezioni con un vocal coach per apprendere al meglio l’accento di Elvis. Sbarazzarsene è stato ugualmente complicato per l’attore, che ha riscontato non poca difficoltà per i film successivi a cui ha preso parte. Nel film, del resto, anche la voce che accompagna le canzoni è di Austin Butler. Il regista ha motivato la decisione in questo modo:

Tutte le registrazioni dei primi anni ’60 non si potevano usare, perché sono state registrate in mono. Quindi abbiamo dovuto basarci sugli imitatori di Elvis, che è diventato quasi uno sport a Memphis: ci hanno tramandato quelle esibizioni. Quindi le canzoni dei primi ’60 le ha cantate Austin, poi abbiamo mescolato la sua voce a quella di Elvis.

E non soltanto la voce: l’attore suona davvero la chitarra. Oltre ad Austin Butler, è stato preso in considerazione anche Harry Styles per il ruolo da protagonista insieme a Miles Teller. Per interpretare Elvis al meglio, Butler ha seguito lezioni di canto, ballo e di chitarra affinché la sua trasformazione fosse soddisfacente. Inoltre, sul set del film, ha indossato ben 90 costumi diversi. Il cast include anche Tom Hanks. La star di Hollywood ha voluto riservare un consiglio prezioso al giovane protagonista, come ha raccontato durante il Festival di Cannes:

Ricordo che Tom mi ha detto: “Ogni giorno cerco di leggere qualcosa che non ha nulla a che fare con il lavoro che sto facendo.” Quando l’ha detto è come se mi avesse dato il permesso di farlo, perché fino a quel momento stavo solo leggendo tutto ciò che aveva a che fare con Elvis. Stavo solo ascoltando Elvis. Vivevo con lui e nient’altro.