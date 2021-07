Elodie protagonista del nuovo film di Pippo Mezzapesa Ti mangio il cuore

News Cinema

Debutto in autunno della cantante Elodie come protagonista del nuovo film di Pippo Mezzapesa, da un romanzo inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini sulla mafia foggiana.

Mentre Laura Pausini esordirà al cinema con un film biografico documentario sulla sua vita, un'altra grande artista italiana, Elodie, finora collegata esclusivamente al mondo della musica, debutterà come protagonista del nuovo film di Pippo Mezzapesa. Il titolo è Ti mangio il cuore, ed è tratto dall'omonimo romanzo-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini sulla cosiddetta Quarta Mafia, ovvero la meno conosciuta ma altrettanto pericolosa delle famiglie della Società foggiana e i Montanari del Promontorio.

Mezzapesa lo scriverà per il cinema assieme ad Antonella Gaeta e Davide Serino e le riprese del film - prodotto da Indigo Film e Rai Cinema - si svolgeranno in autunno.

Comprensibilmente felice Elodie, che dichiara: "Quest'esperienza significa abbattere un altro muro e darmi la possibilità di scoprire un mondo per me ancora inesplorato, crescere, conoscermi meglio e continuare a imparare. Sono emozionata e onorata di prendere parte al nuovo progetto di Pippo Mezzapesa". Il regista, parlando della sua protagonista, dice: "Elodie è forza, istinto, bellezza. Quello che cercavo per un personaggio all'incrocio bruciante dei sentimenti. Sono felice che cominci con me questo nuovo percorso".

E noi non vediamo l'ora di vederla alla prova ed auguriamo a entrambi tutto il meglio per questa nuova impresa.