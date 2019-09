Ellen Burstyn e Emma Thompson in The Lost Girls, storia delle ragazze Darling di Peter Pan

News Cinema

Le due signore del grande schermo scritturate nel film interpretato e diretto da Livia De Paolis che affronta la celebre storia da un altro punto di vista.

La storia di Peter Pan, che è ormai fuori diritti, è stata raccontata in molti modi. Adesso sta per arrivarne un'altra, al femminile, intitolata The Lost Girls, che sarà scritta, diretta e interpretata da Livia De Paolis. E nel cast sono state scritturate, al momento, due grandi signore dello schermo come Ellen Burstyn e Emma Thompson assieme a Gaia Wise, che della Thompson è figlia. .

The Lost Girls racconta la storia di quattro generazioni di ragazze Darling, che dopo le avventure a Neverland con Peter Pan hanno problemi ad adattarsi al mondo reale. De Paolis sarà Wendy, che si trova a combattere con la mancanza di spirito creativo.

Il film è tratto dal romanzo omonimo di Laurie Fox.