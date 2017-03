Elle: prenota il tuo invito omaggio per l'anteprima del film

Acclamato dalla critica e dal pubblico del Festival di Cannes e vincitore di due Golden Globe 2017 per il Miglior film straniero e Migliore attrice protagonista, protagonista agli scorsi Oscar con una nomination a Isabelle Huppert, Elle, il nuovo atteso film di Paul Verhoeven, arriva nei cinema italiani il 23 marzo.



Comingsoon.it e Lucky Red, ti offrono la fantastica possibilità di vederlo in anteprima sabato 11 marzo alle 19.45 al cinema Fiamma di Roma alla presenza del regista Paul Verhoeven.



La trama del film: Michèle è una di quelle donne che niente sembra poter turbare. A capo di una grande società di videogiochi, gestisce gli affari come le sue relazioni sentimentali: con il pugno di ferro. Ma la sua vita cambia improvvisamente quando viene aggredita in casa da un misterioso sconosciuto. Imperturbabile, Michèle cerca di rintracciarlo. Una volta trovato, tra loro si stabilisce uno strano gioco. Un gioco che potrebbe sfuggire loro di mano da un momento all'altro.