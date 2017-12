Elle Fanning sarà Patty Hearst nel biopic diretto da James Mangold

Elle Fanning sembra molto vicina a ottenere il ruolo di Patty Hearst nel biopic senza titolo che sarà diretto da James Mangold.

Ereditiera dell'impero della carta stampata - è la nipote di William Randolph Hearst, il mogul che nel 1941 ispirò Quarto potere di Orson Welles - Patricia Campbell Hearst venne rapita nel 1974 dall'Esercito di Liberazione Simbionese, salvo poi aderire al gruppo terroristico e iniziare una carriera criminale fatta di rapine e assassinii di civili. La Hearst venne catturata nel 1975.

La sceneggiatura del progetto è opera di Scott Alexander e Larry Karaszewski, che hanno adattato la biografia American Heiress scritta da Jeffrey Toobin. I due scrittori non sono nuovi al biopic, in quanto hanno già scritto Larry Flynt e Man on the Moon, entrambi diretti da Milos Forman. Anche la Fanning ha recentemente interpretato un biopic, quello dell'autrice di Frankenstein Mary Shelley nel film omonimo diretto da Haifaa Al-Mansour.

Questo è il terzo progetto in fase di preproduzione a cui James Mangold viene accostato. Pochi giorni fa avevamo dato notizia dell'adattamento del libro per bambini Crenshaw, poi ci sono lo spin-off di Logan dedicato a Laura e infine il thriller Corruzione, tratto dal best-seller di Don Winslow.

Nel 1988 venne già realizzato da Paul Schrader un film dedicato alla vita e alle azioni criminose della Hearst. Protagonista fu la compianta Natasha Richardson.