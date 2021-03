Elle Fanning sarà Ali McGraw in Francis and The Godfather, il film sulla realizzazione del Padrino

News Cinema

In Francis and The Godfather, film sulla realizzazione del Padrino diretto da Barry Levinson, Elle Fanning sarà l'attrice di Love Story, Ali MacGraw.

Aspettiamo Francis and The Godfather per una serie innumerevole di motivi, tra cui ve ne elenchiamo alcuni: è un film che racconterà la lavorazione di uno dei nostri cult movie, Il Padrino, rappresenta il ritorno alla regia di un grosso film del premio Oscar Barry Levinson, a 79 anni, e ha un cast notevolissimo che al momento comprende Oscar Isaac (Francis Ford Coppola), Jake Gyllenhaal (Robert Evans) ed Elisabeth Moss (Eleanor Coppola). A loro si è appena aggiunta Elle Fanning, che interpreterà Ali MacGraw, celeberrima interprete di Love Story e futura moglie di Steve McQueen, che all'epoca era sposata col produttore Robert Evans, appunto.

Chissà come si sentirà Coppola a vedere la sua storia rappresentata sul grande schermo e diretta da un quasi coetaneo. Francis and The Godfather racconterà, come viene descritto, il dramma "caotico e shakespeariano" dietro le quinte de Il Padrino, una delle pietre miliari della storia del cinema. Questa la dichiarazione di Barry Levinson in merito all'ultima aggiunta al cast:

"Elle è una delle attrici attualmente in circolazione più elettrizzanti e versatili. Sono felicissimo che si sia unita al fantastico cast di Francis & The Godfather e che porterà il suo talento unico al film". Le riprese del film inizieranno in autunno e si aspettano ancora altri attori per diversi ruoli.