Elle Fanning e Ben Foster nel trailer di Galveston, il film diretto da Mélanie Laurent

Diventato famoso in tutto il mondo per aver creato la serie tv True Detective, e averne scritto tutta la prima, celebratissima stagione, il 42enne Nic Pizzolatto non è solo uno sceneggiatore, ma anche un romanziere.

Il suo romanzo d'esordio risale al 2010, si chiama "Galveston" ed è stato accolto con calore dalla critica tanto negli Stati Uniti quanto negli altri paesi del mondo dove è stato tradotto e pubblicato, Italia compresa (lo ha edito nello stesso 2010 Mondadori, nella collana "Strade blu").

Ora quel romanzo è diventato un film, che conta su un copione adattato proprio da Pizzolatto e sulla regia di Mélanie Laurent, che oltre a fare l'attrice si dedica da anni anche alla regia. Protagonisti del film sono Ben Foster e Elle Fanning.

La storia di Galveston è quella di Roy Cady, un piccolo ganster al soldo di un boss di New Orleans. Dopo essersi sentito diagnosticare un tumore incurabile, Roy accetta un lavoro che si rivela una trappola: fuggirà per salvarsi la vita, portando con sé una giovane prostituta che ha trovato nelle mani degli sgherri che volevano fargli la pella; e, durante il loro viaggio, i due troveranno il modo di fare i conti coi rispettivi demoni, e anche una sintonia che forse può diventare qualcosa di simile all'amore.

Questo è il trailer di Galveston, che debutterà nelle sale e in VOD negli Stati Uniti a partire dal prossimo 19 ottobre.



Galveston: Il Trailer Ufficiale del Film - HD