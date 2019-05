Ella Purnell è la figlia di Dave Bautista in Army of the Dead di Zack Snyder

L'abbiamo vista bionda in Miss Peregrine di Tim Burton, lei che è naturalmente bruna, e adesso l'attrice inglese Ella Purnell - che è stata anche la piccola Malefica in Maleficent - ha appena conquistato un altro ruolo di rilievo in un film americano: sarà la figlia di Dave Bautista nell'atteso zombie movie di Zack Snyder Army of The Dead, con cui il regista torna alle sue prime passioni dopo l'addio all'universo dei cinecomic DC.

Al cast si sono uniti anche Ana De La Reguera (Golia), Theo Rossi (Luke Cage) e Huma Qureshi.

Di ogni personaggio del film, che vede un gruppo di mercenari a Las Vegas, che, reclutato per una rapina da Bautista, si ritrova a combattere gli zombi, esiste una colorita descrizione. Si sa che quello di Purnell, Kate, è "taciturna, alacre ma lontana dal padre. Ed è una volontaria dell'Organizzazione Mondiale della Sanità". Dave Bautista sarà appunto il padre emotivamente distante, Scott, "sarcastico, premuroso, distante dalla sua famiglia".

Le riprese inizieranno a giugno e a giudicare dal ritrovato entusiasmo di Snyder per un genere che ha già omaggiato nel suo primo film, L'alba dei morti viventi, c'è di che essere ottimisti.