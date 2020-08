Elizabethtown: il film da vedere e commentare insieme venerdì 28 agosto con SimulWatch

News Cinema

Orlando Bloom e Kirsten Dunst sono i protagonisti della commedia sentimentale Elizabethtown, diretta da Cameron Crowe. L'appuntamento su SimulWatch è per venerdì 28 agosto alle 21.

La visione condivisa di venerdì 28 agosto organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è una commedia sentimentale del 2005 che molti considerano sottovalutata. Elizabethtown è il film diretto da Cameron Crowe con Orlando Bloom e Kirsten Dunst nei ruoli dei due protagonisti. I precedenti lavori del regista erano stati molto apprezzati, da Singles a Jerry Maguire, da Quasi famosi a Vanilla Sky. Seppur diverse tra loro, quelle storie hanno mostrato la bravura di Crowe nella direzione degli attori e nel raccontare storie con un profondo risvolto umano. Inizialmente Elizabethtown non è sembrato all'altezza di quei titoli, ma i fan dell'autore hanno sempre invitato chiunque a riconsiderare la propria opinione dando al film una seconda chance.

In Elizabethtown, Drew Baylor (Orlando Bloom) è un affermato designer, che ha lasciato la famiglia da parte per raggiungere il successo. Quando un suo grande progetto lavorativo non va a buon fine, viene brutalmente umiliato e licenziato dal suo capo. La sua fidanzata lo lascia e lui, solo e disperato, inizia a pensare al suicidio, quando arriva la telefonata della madre che gli comunica la triste morte del padre, avvenuta mentre stava andando a trovare i suoi parenti ad Elizabethtown. Drew allora si offre di andare a recuperare la salma del padre e si mette immediatamente in viaggio, conservando dentro di sé i suoi propositi suicidi. Mentre è in aereo, Drew fa la conoscenza di Claire (Kirsten Dunst), un’estroversa assistente di volo, piena di vitalità con cui rimarrà in contatto anche dopo il suo arrivo a destinazione.





