Elizabeth Olsen sull'evoluzione da villain di Wanda Maximoff: "Nessuno mi aveva detto nulla!"

In un'intervista a Buzzfeed, Elizabeth Olsen ha svelato cosa ha pensato quando per la prima volta ha scoperto che Wanda sarebbe stata la villain di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Nel MCU, il personaggio di Wanda Maximoff/Scarlet Witch, interpretato da Elizabeth Olsen, è sicuramente uno dei più noti e apprezzati dai fan dei cinecomic dei Marvel Studios. Dopo aver aiutato gli Avengers a sconfiggere Thanos, Wanda è diventata protagonista di un'intera serie tv, disponibile su Disney +, dedicata a lei e alla sua evoluzione: WandaVision. Dopo aver scoperto l'origine dei suoi poteri, Wanda è poi riapparsa come principale antagonista di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, rivelandosi una pericolosa minaccia per Strange e i suoi alleati.





Elizabeth Olsen non si aspettava di diventare la villain di Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Intervista da Buzzfeed, durante una divertente chiacchierata circondata da cuccioli di cane piuttosto esuberanti, Elizabeth Olsen ha svelato alcuni dettagli sui prossimi lavori di cui sarà protagonista, come la serie crime Love&Death, ma ha anche parlato del suo legame con Wanda Maximoff e della sua reazione alla scoperta che sarebbe stata lei la principale villain del film. In Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Wanda è ancora accecata dal dolore per la perdita dei figli Tommy e Billy ed è disposta a tutto pur di riaverli indietro. Corrotta dal Darkhold e forte dei suoi poteri di Scarlet Witch, la strega non è intenzionata a fermarsi davanti a nulla e attaccherà Strange (Benedict Cumberbatch) e i suoi alleati per raggiungere i suoi scopi.

Nonostante anche nei fumetti il personaggio abbia un arco narrativo in cui assume il ruolo di villain, per Elizabeth Olsen è stato uno shock quando ha scoperto che sarebbe stata lei la principale antagonista in Doctor Strange 2. A Buzzfeed ha dichiarato:

"Ero scioccata quando mi hanno detto cosa avrei fatto. Ero senza parole quando mi hanno detto che sarei stata la villain del film. Nessuno mi aveva detto nulla, finché non abbiamo iniziato a girare. Interpretare Wanda come cattiva non è stato difficile, ma ho cercato di non portare sullo schermo qualcosa che fosse ripetitivo o già visto, altrimenti, non sarebbe stato divertente per i fan"

L'attrice ha anche rivelato che le piacerebbe vedere Wanda interagire con Ms Marvel (Iman Vellani), che apparirà in The Marvels, ma non è ovviamente certo se una simile interazione sarà possibile, dato che al momento Elizabeth Olsen non ha firmato alcun contratto per rinnovare il suo lavoro con i Marvel Studios. Tuttavia, essendo il suo personaggio non ufficialmente morto e dato che Wanda Maximoff è molto apprezzato dai fan, è probabile che i Marvel Studios troveranno un modo per farla ritornare nel MCU.