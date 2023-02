Elizabeth Olsen anticipa il ritorno di Scarlet Witch nell'universo Marvel

News Cinema

Dopo quanto accaduto in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il destino di Scarlet Witch non è stato definito ed Elizabeth Olsen ha regalato una grande speranza ai fan.

Dopo quanto accaduto in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il destino di Scarlet Witch non è stato delineato dagli autori Marvel, per cui finora nessuno ha voluto sbilanciarsi sul futuro di Elizabeth Olsen nell’MCU. Di recente, però, l’attrice in questione ha rotto il silenzio e spezzato una lancia a favore della sua Wanda. Dopo gli eventi nel sequel di Doctor Strange, che si riallacciano alla straziante trama di WandaVision in TV, Wanda Maximoff è diventata una strega potentissima che non vuole proprio saperne del parere di Strange. Intenzionata a ritrovare i suoi figli dispersi nel Multiverso, Wanda è disposta a tutto, anche a privare una ragazzina dei suoi poteri. Ma i suoi piani non vanno come previsto e il suo personaggio finisce schiacciato da un cumulo di massi. Cosa ne sarà di Wanda? A detta di Elizabeth Olsen, c’è speranza per il suo personaggio.



Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Elizabeth Olsen spezza una lancia a favore di Scarlet Witch: tornerà

Wanda ha ottenuto una serie TV stand alone distribuita da Disney+ e intitolata WandaVision dove non solo ha appreso di essere una potente strega (il cui nome è Scarlet Witch), ma anche di essere diventata madre. Ha creato una realtà parallela in cui Visione è ancora vivo e insieme hanno creato una famiglia. Ma la realtà al di fuori di quella bolla magica è ben diversa: Visione è ancora morto e non hanno mai avuto i due gemelli. Eppure, con il subentrare del Multiverso, Wanda si convince che i suoi figli siano intrappolati da qualche parte, in un universo diverso dal suo, e che deve trovarli. Ed è questa la piega oscura che prende in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, determinata a privare America della sua dote di viaggiare per il Multiverso. Nonostante sia diventata l’antagonista del film, Wanda si sacrifica per distruggere ogni versione del Darkhold nel Multiverso. Cosa ne sarà di Wanda, ora che è stata sconfitta? L’universo Marvel ha preferito lasciare il personaggio in standby, senza specificare se sia morta o ancora viva. A fare chiarezza, o meglio regalare speranza, è Elizabeth Olsen che l’ha interpretata da anni.

L’attrice è apparsa durante il Comfest Con 2023 e, ai microfoni di Agents of Fandom, ha anticipato il suo potenziale ritorno nell’MCU. Non ha rivelato informazioni precise, ma ha sicuramente rallegrato i fan che attendevano da tempo un aggiornamento su Scarlet Witch. Ad Elizabeth Olsen è stato chiesto cosa desiderasse per il suo personaggio:

Beh, onestamente se ti dicessi esattamente quello che vorrei, penso che potrei rovinare qualcosa. Perché Kevin Feige ci chiede sempre cosa vogliamo fare con il personaggio e poi lo fa. Quindi… non so se posso condividere questa informazione, ma posso dire soltanto che voglio tornare!

Il ritorno di Scarlet Witch nel Multiverso: come e perché