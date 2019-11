News Cinema

La regista dell'imminente Charlie's Angels dirigerà anche il progetto.

Dopo aver affidato L'uomo Invisibile alla Blumhouse la Universal ha deciso di realizzarne una versione anche una versione al femminile: Invisible Woman sarà diretto da Elizabeth Banks, che interpreterà anche la parte principale. La stessa autrice ha convinto la major con un soggetto da lei presentato e che sarà sviluppato in sceneggiatura da Erin Cressida Wilson, l’autrice del copione de La ragazza del treno.

Continua dunque il progetto della Universal di riportare i suoi storici “mostri” sul grande schermo. Dopo il fallimento de La mummia con Tom Cruise la compagnia ha deciso però di realizzare produzioni dal budget maggiormente contenuto, il che significa che anche un incasso non stratosferico potrebbe quindi trasformarsi in un successo commerciale. Ricordiamo che Invisible Man è stato diretto da Leigh Whannell e interpretato da Elisabeth Moss nei panni di una donna perseguitata dal suo ex, uno psicopatico che ha trovato il modo di diventare appunto invisibile.

Anche la scelta della Banks per la realizzazione di Invisible Woman è nel segno della continuità: la Universal e la cineasta hanno un rapporto di collaborazione che affonda negli anni e nei successi, dalla saga di Hunger Games al franchise di Pitch Perfect, che ha permesso alla Banks di esordire dietro la macchina da presa grazie al secondo episodio, il quale soltanto negli Stati Uniti ha incassato quasi duecento milioni di dollari. Il suo secondo film dietro la macchina da presa è stato il reboot di Charlie’s Angels con Kristen Stewart, che vedremo in Italia dal prossimo 9 gennaio.