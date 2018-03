Elizabeth Banks reciterà in un horror prodotto da James Gunn

Sopo essere stata la protagonista del suo cult-movie d'esordio Slither, targato ormai 2005, Elizabeth Banks tornerà a collaborare con il regista James Gunn a un nuovo horror ancora senza titolo. L'autore del franchise Disney di Guardiani della Galassia questa volta produrrà solamente il progetto, che sarà invece diretto da David Yarovesky (The Hive). Al momento non si conosce neppure la trama del film.

Scritto da Brian e Mark Gunn, il lungometraggio sarà finanziato dalla H Collective, che si occuperà anche dell'aspetto produttivo insieme alla compagnia di James, la Troll Court Entertainment. Questa la dichiarazione di James Gunn riguardo al tornare a lavorare con Elizabeth Banks: "Io ed Elizabeth ci siamo trovati subito in sintonia fin da quando ha sostenuto il provino per Slither. Da quel momento è rimasta una delle mie migliori amiche in assoluto e ho provato con tutte le mie forze a lavorare nuovamente con lei. E' il partner ideale per tutti noi al fine di dar vita a questo progetto davvero speciale."

Come noto James Gunn sta già lavorando allo script di Guardiani della Galassia Vol. 3, in cui potrebbe comparire anche Mark Hamill. Tra i progetti futuri di Elizabeth Banks invece il nuovo dramma di Taylor Hackford Signal HIll, in cui reciterà insieme a Jamie Foxx, che grazie al regista vinse l'Oscar per Ray.