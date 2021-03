Elizabeth Banks dirigerà Cocaine Bear da una storia vera su un orso morto di overdose

News Cinema

La prossima regia dell'attrice Elizabeth Banks è un film intitolato Cocaine Bear, prodotto da Phil Lord e Chris Miller, e che racconta una storia vera molto singolare.

Il nuovo film da regista dell'attrice Elizabeth Banks, dopo Pitch Perfect 2 e Charlie's Angels, sembra una storia nata dalla mente dei fratelli Coen, e invece è successa davvero. Si tratta infatti di Cocaine Story, da una sceneggiatura di Jimmy Warden, ispirata ad eventi accaduti nel Kentucky nel 1985.

Fu il New York Times all'epoca a riportare la notizia che un orso bruno aveva mangiato il contenuto di una sacca lanciata da un aereo da Andrew Thornton, un trafficante locale, contenente oltre 30 grammi di cocaina. La povera bestia ovviamente venne trovata morta di overdose.

Non si sa ancora su questo fatto quale trama verrà costruita per il film, che sarà prodotto da Chris Lord e Phil Miller per la Universal.