Elisabeth Moss tornerà all'horror con Run Rabbit Run

Grazie a questo genere l'attrice ha recentemente ottenuto i successi Noi e L'uomo invisibile.

Reduce dai notevoli successi horror Noi di Jordan Peele e L’uomo invisibile di Leigh Whannell, Elisabeth Moss ha deciso di continuare a indagare il genere grazie a un progetto che si intitolerà Run Rabbit Run. Alla regia troveremo Daina Reid, che ha già diretto l’attrice in alcuni episodi della serie The Handmaid’s Tale.

La sceneggiatura di Run Rabbit Run sarà realizzata dalla scrittrice Hanna Kent e avrà come protagonista Sarah, un medico specializzato in problemi di fertilità che possiede un forte senso della ciclicità della vita. Quando però sua figlia comincia a mostrare segni preoccupanti di un comportamento inspiegabile, la donna a mettere in discussione i propri convincimenti e confrontarsi con gli orrori del proprio passato.

Tra le altre regie televisive della Reid ci sono i recentissimi successi di Space Force per Netflix, Upload per Amazon ma soprattutto la magnifica miniserie The Outsider targata HBO. Anche la Moss deve il suo successo principalmente al piccolo schermo, grazie a show di culto come The West Wing, Mad Men, Top of the Lake e il già citato The Handmaid’s Tale.