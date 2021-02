Elisabeth Moss sarà Eleanor Coppola nel film sul Padrino diretto da Barry Levinson

News Cinema

Barry Levinson torna alla regia con un film sulla lavorazione de Il Padrino, ed Elisabeth Moss interpreterà la moglie di Coppola, Eleanor al fianco di Oscar Isaac.

Il Padrino compie 49 anni nel 2021, ma cinema e televisione si preparano a festeggiare i prossimi 50 anni dell'epocale film di Francis Ford Coppola con due progetti: il piccolo schermo con The Offer e il grande con il film Francis & The Godfather che sarà diretto da Barry Levinson e di cui è stato appena annunciato un nuovo nome nel cast: la richiestissima Elisabeth Moss, che sarà la moglie del regista, Eleanor Coppola.

La sceneggiatura è di Andrew Farotte che l'ha ri-sviluppata assieme a Levinson, 78 anni, il cui ultimo film per il cinema, Rock the Casbah, risale a sei anni fa. Moss va a raggiungere Oscar Isaac, che interpreterà Francis Ford Coppola, e Jake Gyllenhaal, che sarà il leggendario produttore Robert Evans, morto l'anno scorso.

Riguardo alla scelta di Elisabeth Moss, Levinson ha dichiarato: "Desideravo lavorare con lei da molto tempo. Non potrei essere più felice del fatto che lei sia nel film. Ogni performance di Elisabeth è sempre eccezionale". E così la devono pensare in molti, visto che l'attrice è impegnata nella quarta stagione di The Handmaid's Tale, che vedrà anche il suo debutto alla regia, oltre ad apparire in The French Dispatch di Wes Anderson e Next Goal Wins di Taika Waititi, e ai progetti con la Blumhouse, She Will Rise e Mrs. March.

Si sa ancora poco di questo film sul making of de Il Padrino, ma l'attesa comincia a essere spasmodica: chi interpreterà i membri del cast e soprattutto quel gigante di Marlon Brando?