Elisabeth Moss raggiunge Melissa McCarthy e Tiffany Haddish in The Kitchen

Elisabeth Moss sarà la coprotagonista di The Kitchen insieme a Tiffany Haddish e Melissa McCarthy. Il progetto segna il debutto alla regia della sceneggiatrice Andrea Berloff, acclamata per il suo script del successo Straight Outta Compton, per cui ha ricevuto una nomination all'Oscar. La Berloff scriverà ovviamente anche la sceeneggiatura di questa commedia, adattandola dall'omonimo fumetto realizzato dalla DC/Vertigo grazie a Ollie Masters, Becky Cloonan e Ming Doyle.



La storia è ambientata negli anni '70 a Hell's Kitchen, all'epoca uno dei quartieri più malfamati di New York. Le tre donne al centro della vicenda sono mogli di mafiosi irlandesi, di cui decidono di rilevare l'"attività" dopo che una retata della polizia ha messo in carcere quasi tutti gli appartenenti alla "famiglia". La Moss avrà il ruolo della moglie timida di un marito che abusava della sua gentilezza. La Haddish invece darà vita a un personaggio decisamente più nerboruto, disposto a tutto per eliminare chi le intralcia la strada. Melissa McCarhty infine darà vita a un madre amorevole che diventa il capo della nuova banda di donne criminali. La trama di the Kitchen somiglia molto da vicino a quella di Widows, il prossimo film di Steve McQueen.

The Kitchen sarà prodotto dalla New Line e uscirà nelle sale statunitensi il 20 settembre 2019. Elisabeth Moss sta per tornare con l'attesissima seconda stagione di The Handmaid's Tale, che le ha regalato il Golden Globe come miglior attrice.