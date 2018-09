Elisabeth Moss punk-rocker scatenata nel teaser trailer di Her Smell

I suoi film, in Italia, non sono mai arrivati, ma Alex Ross Perry - sceneggiatore e regista - è considerato uno dei nomi più rilevanti della nuova scena indie statunitense.

Il suo nuovo film s'intitola Her Smell, è stato presentato in questi giorni al Toronto Film Festival e segue le vicende di una stella del rock alternativo degli anni Novanta (che vagamente potrebbe far tornare alla memoria la Courtney Love dei tempi delle Hole) alle prese con le sue dipendenze e le sue tendenze autodistruttive.

Protagonista del film è Elisabeth Moss, la star di serie come Mad Men, Top of the Lake e The Handmaid's Tale, che con Perry aveva lavorato anche nei precedenti Listen Up Philip e Queen of the Earth.

La possiamo vedere all'opera, senza filtri, in questo primo teaser trailer di Her Smell.





Nel cast di Her Smell troviamo anche Cara Delevingne, Ashley Benson, Amber Heard, Virginia Madsen, Dan Stevens e Eric Stoltz. La direzione della fotografia è di Sean Price Williams.