Elisabeth Moss nel remake de L'uomo invisibile

Il rifacimento de L'uomo invisibile del 1933 affidato a Leigh Whannell e prodotto dalla Blumhouse di Jason Blum prosegue il suo cammino, un cammino che lo porta lontano da Johnny Depp, inizialmente legato al progetto nel ruolo del protagonista, e dal territorio del Dark Universe, esperimento, ahimè, fallito dopo l'inaspettato insuccesso de La Mummia con Tom Cruise.

La notizia di oggi che riguarda il film arriva da Variety e vuole nel cast Elisabeth Moss, attrice statunitense che conosciamo soprattutto per le serie The Handmaid's Tale (tratta dall'omonimo romanzo di Margaret Atwood) e Top of The Lake e che vedremo prossimamente tanto in Noi di Jordan Peele che in Light of my Life, il nuovo film di Casey Affleck.

Nelle intenzioni della Universal, The Invisible Man sarà profondamente horror e non avrà limiti di budget né andrà a condizionare la creatività del suo attore per paura del divieto ai minori di 13 anni. I personaggi, inoltre, subiranno qualche modifica in accordo con i gusti del pubblico contemporaneo. In particolare, a proposito del film di Whannell e di altri progetti legati ai mostri della Universal, il Presidente di produzione dello Studio Peter Cramer ha dichiarato: "Nella storia del cinema, i classici mostri della Universal sono stati reinventati attraverso il punto di vista dei registi che li hanno riportati in vita. Siamo felici di promuovere un approccio più individuale per il loro ritorno sullo schermo, guidati da artisti che hanno storie che sono entusiasti di raccontare".

Tratto dall'omonimo romanzo fantascientifico di H.G. Wells e diretto da James Whale, L'uomo invisibile vedeva nel ruolo del mostro Claude Rains, il mitico Capitano Louis Renault di Casablanca. Fu seguito da Il ritorno dell'uomo invisibile, La donna invisibile, L'agente invisibile e La rivincita dell'uomo invisibile.