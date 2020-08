Elisabeth Moss moglie cattiva nel thriller Mrs. March della Blumhouse

News Cinema

Dopo L'uomo Invisibile Elisabeth Moss lega di nuovo il suo nome alla Blumhouse interpretando e producendo il thriller Mrs. March, da un romanzo di Virginia Feito.

Dopo l'esperienza de L'uomo invisibile, Elisabeth Moss ha deciso di bissare la collaborazione con la Blumhouse, la casa di produzione che fa capo a Jason Blum e che è conosciuta soprattutto per i suoi horror a basso budget. Il film che segna il nuovo sodalizio si intitola Mrs. March ed è un thriller basato sull'omonimo romanzo di Virginia Feito. L'attrice stavolta sarà anche produttrice con la sua Love and Squalor Pictures.

E veniamo alla trama di Mrs. March, che racconta di una casalinga dell'Upper East Side newyorkese che entra in crisi nel momento in cui comincia a sospettare di essere stata la fonte di ispirazione del cattivo del romanzo che il marito sta scrivendo. "Ho letto il libro di Virginia tutto di seguito” - ha raccontato la Moss - "e mi ha preso talmente tanto che sapevo di dover interpretare Mrs. March in un film. Si tratta di un personaggio affascinante, complesso e profondamente umano e non vedo l'ora di tuffarmici dentro". Queste invece le parole di Jason Blum: "Elisabeth non è solo una delle migliori attrici della sua generazione, ma è anche una fan sfegatata dei generi, oltre che un’incredibile collaboratrice".

L'autrice del libro Virginia Feito scriverà la sceneggiatura di Mrs. March, la cui data di inizio lavorazione non è ancora stata fissata. Al momento non c'è un regista ma, conoscendo i tempi rapidi della Blumhouse, è probabile che si parta relativamente presto.