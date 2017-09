Elisabeth Moss in Call Jane, dramma sugli aborti clandestini

Elisabeth Moss, Golden Globe per la miniserie Top of the Lake, ma anche nei cast di Mad Men e The Handmaid's Tale, sarà la protagonista di Call Jane, film diretto da Simon Curtis, già autore di Marilyn e del prossimo Goodbye Christopher Robin.

La storia, sceneggiata da Hayley Schore e Roshan Sethi, si concentra sulle difficoltà inerenti gli aborti volontari negli Stati Uniti degli anni Sessanta, seguendo le vicende di Jane, che si ritrova incinta e scopre l'esistenza di una rete sottorranea di donne che si sostengono a vicenda per eseguire l'interruzione di gravidanza. Tutto questo prima che nel 1973 una celebre sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, "Roe v. Wade", non cambiasse la molto restrittiva leglislazione americana. Le riprese dovrebbero iniziare all'inizio dell'anno prossimo.

Nel frattempo dovremmo vedere Elisabeth Moss tra gli interpreti dell'Old Man and the Gun di David Lowery.