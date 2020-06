Elijah Wood sarà Bill Hagmaier in un (altro) film su Ted Bundy

News Cinema

Si intitola No Man of God il nuovo film sul famigerato serial killer Ted Bundy, in cui reciterà Elijah Wood.

Nella sua carriera di attore successiva alle epopee tolkieniane, Elijah Wood si è sempre più distaccato dall'eroico Frodo Baggins, scegliendo spesso progetti che avevano a che fare con il lato oscuro della realtà. È apparso in diversi horror che in alcuni casi ha anche prodotto e adesso affronterà una storia vera, quella del serial killer Ted Bundy, interpretando un profiler dell'FBI in No Man of God.

E non era certo un uomo timorato da Dio la feroce e insospettabile belva umana che uccise con inaudito sadismo molte ragazze, prima di finire sulla sedia elettrica nel 1989. In questo singolare revival lo abbiamo già visto interpretato l'anno scorso da Zac Efron in Ted Bundy - Fascino criminale, un film solo parzialmente riuscito. In No Man of God, scritto dall'autore di Sinister e Doctor Strange, C. Robert Cargill, Wood non sarà Bundy ma un profiler dell'FBI ancora vivente.

La particolarità del film, diretto da Amber Sealey, sarà di essere ambientato principalmente nella stanza degli interrogatori del carcere della Florida dove Bundy tentava di allungare il tempo che lo separava dalla sua esecuzione, concedendosi ad esperti e studiosi di serial killer, e i dialoghi saranno le fedeli trascrizioni delle conversazioni tra lui e Bill Hagmaier, l'analista e profiler dell'FBI che lo intervistò in una serie di incontri tra il 1984 e il 1989, per scoprire i misteri della sua mente criminale.

Wood sarà anche produttore del film, di cui Scott Derrickson sarà uno dei produttori esecutivi. Nell'attesa di sapere chi interpreterà Ted Bundy, ci dichiariamo fin da ora decisamente interessati.