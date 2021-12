Elijah Wood non ha mai finito di leggere Il Signore degli Anelli

News Cinema

Nel ventennale dell'uscita in sala de Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell'Anello, Elijah Wood rivela una scomoda verità: non ha mai letto fino in fondo la trilogia fantasy di J.R.R. Tolkien.

Come reagirebbero i fan della trilogia letteraria e anche cinematografica de Il Signore degli Anelli se sapessero che il buon Elijah Wood, che Peter Jackson ha trasformato in Frodo Baggins, non ha mai finito la monumentale opera di Tolkien? Da oggi qualcuno ha rivelato loro questa terribile verità che perfino noi, che abbiamo ripreso in mano il libro soltanto una volta, troviamo difficile da mandare giù. Se tuttavia pensiamo che pochissimi attori hanno letto i romanzi che hanno ispirato i loro film, non ci sentiamo di condannare un personaggio che comunque è diventato un'icona e che resterà sempre legato alla mirabile saga fantasy.

Ma andiamo con ordine. Come sappiamo di questo peccatuccio di Elijah? A dircelo è stato Esquire, che ha intervistato l'attore in occasione del ventesimo compleanno de Il Signore degli Anelli - La compagnia dell’Anello, uscito nel 2001. All'epoca Wood aveva già una discreta filmografia alle spalle, inaugurata da Ritorno al futuro - Parte 2, nel quale gli era toccato in sorte un piccolo ruolo. La prima parte da protagonista era arrivata nel 1993 con Le avventure di Huck Finn, seguito da L'innocenza del diavolo, Genitori cercasi, The War e The Faculty. Benché giovane, quindi, l'attore non era certamente inesperto, e sapeva benissimo come avvicinare un personaggio e calarsi nelle atmosfere di una storia inventata. E quando ha cominciato a recitare ne La Compagnia dell'Anello, aveva 18 anni, e quindi non era un bimbetto. E allora? Cosa è accaduto?

Perché Elijah Wood non ha finito Il SIgnore degli Anelli

Nell'intervista a Esquire, Elijah Wood si è rammaricato per non aver finito "Il Signore degli Anelli", e già per questo andrebbe assolto. Ecco le sue parole:

Il libro è denso e verboso, e incredibile, ricercato e bello ma pesante. Per me era davvero faticoso leggerlo mentre lavoravo sul mio personaggio. Così mi sono concentrato solo sul mondo del personaggio così com'era stato scritto nella sceneggiatura fidandomi del mio approccio.

Passati 20 anni, ancora non l'ho finito. E’ ridicolo, è la croce che sono costretto a portare. Che cosa stupida. Tutti gli altri lo hanno letto.

Leggi anche Elijah Wood compra il disegno di uno zombi di un cartoonist razzista e la rete si scatena

Non ci sentiamo di rimproverare Elijah Wood perché è lui stesso ad essersi pentito. In effetti il libro di J.R.R. Tolkien non è un volumetto rosa breve e dalla trama semplice, ma un romanzo complesso di 1137 pagine. Ciò non toglie che, almeno durante il lockdown, l'attore poteva rimediare allo sbaglio. E comunque "pesante" e "verboso" proprio no, caro Frodo.