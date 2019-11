Elijah Wood: il Frodo del Signore degli Anelli vuole produrre un reboot di Nightmare

News Cinema

Lo farebbe attraverso la sua Spectrevision, società che ha firmato gli horror più visionari degli ultimi anni, Mandy e l'imminente Color Out of Space, e che in futuro potrebbe portare al cinema altri film tratti dalle opere di H.P. Lovecraft.

Povero Frodo. Tra Gollum, l'occhio di Sauron, i Nazgul e compagnia cantante, deve aver accumulato materiale da incubi per svariati anni a venire. Ma la paura, si sa, si esorcizza con la paura. A questo servono gli horror. Non sorprende più di tanto, allora, che Frodo si sia messo a produrre cinema dell'orrore di elevata qualità.

Più seriamente: Il Signore degli Anelli non c'entra nulla (e se c'entra, c'entra per i soldi che gli ha fatto guadagnare e lo hanno messo nelle condizioni di poter fare quel che voleva liberamente), ma Elijah Wood, l'attore americano che la maggior parte di voi identificano con il ruolo del più coraggioso tra gli Hobbit, è diventato davvero il produttore di alcuni degli horror più interessanti e visionari dei nostri tempi, attraverso una società fondata con l'amico Daniel Noah che si chiama SpectreVision.

Per capire un po' di cosa stiamo parlando, basta citare due titoli: il primo è Mandy, oramai un cult-movie conclamato; il secondo è il nuovissimo Color Out of Space, adattamento lovecraftiano che vede nuovamente protagonista Nicolas Cage ed è diretto dal redivivo Richard Stanley, quello di Hardware e Dust Devil.

Le ultime notizie, derivate da un intervista rilasciata da Wood e Noah al sito americano Comingsoon.net, sono quelle di un probabile raddoppio riguardante Howard Phillips Lovecraft, e di un accarezzato sogno - è proprio il caso di dirlo; o forse sarebbe meglio dire "incubo" - che riguarderebbe un possibile reboot di una delle saghe horror più amate di tutti i tempi: quella di Nightmare e Freddie Kruger.

Nelle intenzioni della SpectreVision e di Stanley, infatti, si vorrebbe dare vita, dopo Color Out of Space, a un "universo cinematografico Lovecraftiano", e sarebbero già iniziate le manovre preproduttive per realizzare un film basato sul racconto "L'orrore di Dunwich", uno dei più importanti del celebre Ciclo di Chtulu dello scrittore di Baltimora, la cui sterminata opera dovrebbe poi essere spunto anche per un terzo film.

Quanto a Nightmare, sempre allo stesso sito, Wood e Noah hanno dichiarato apertamente il loro interesse per la realizzazione di un nuovo film della serie, sostenendo di aver già più volte approcciato i detentori dei diritti e definendo l'idea di un film di Freddie Kruger targato SpectreVision come "il progetto dei nostri sogni".

I due avrebbero già in mente un idea molto specifica per approcciare la mitologia di Nightmare, cercando di sfruttarne gli elementi di base per dare vita a qualcosa di nuovo e diverso rispetto a quanto visto fino a oggi.

Un eventuale nuovo Nightmare della SpectreVision potrebbe essere diretto da Adam Egypt Mortimer, il regista che per la società di Wood e Noah ha realizzato proprio quest'anno un horror dal titolo Daniel Isn't Real, storia di un giovane studente di college che, in seguito a un violento trauma familare, fa rivivere nella sua mente (ma non solo) l'amico immaginario della sua infanza, che secondo Wood avrebbe numerosi punti teorici di contatto con l'universo di Nightmare e di Freddie Kruger.

Fondata nel 2010, la SpectreVision ha prodotto, oltre ai titoli citati finora, film fantastici e horror di notevole interesse, come lo svedese LFO (che venne presentato al Torino Film Festival di qualche anno fa), la zombie-comedy Cooties, il celebrato A Girl Walks Home Alone at Night di Ana Lily Amirpour, Open Windows di Nacho Vigalondo (con protagonista lo stesso Wood al fianco della ex pornostar Sasha Grey), The Boy e il folle The Greasy Strangler del talento inglese Jim Hosking.