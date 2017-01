Elijah Wood e Melanie Lynskey nel primo trailer del film Netflix I Don’t Feel At Home In This World Anymore

The Discovery, il film di fantascienza con Rooney Mara e Jason Segel di cui vi abbiamo presentato ieri il trailer, non è l'unico film targato Netflix che verrà presentato in anteprima al Sundance Film Festival che s'inaugurerà domani, proprio come la presidenza di The Donald.

A Park City, al Festival di Robert Redford, ci sarà infatto anche I Don’t Feel At Home In This World Anymore, che è uno dei titoli più attesi della manifestazione.

Esordio alla regia di Macon Blair, attore protagonista dei bei film di Jeremy Saulnier, Blue Ruin e Green Room, il film racconta di una donna solitaria e depressa che, dopo essere stata derubata, fa squadra con un bizzarro vicino di casa per scoprire il responsabile del furto: i due, nel corso delle loro sbilenche indagini, si ritroveranno a che fare con un sottobosco criminale pericoloso ma ancora più strampalato di loro.

Con protagonisti Elijah Wood e Melanie Lynskey, I Don’t Feel At Home In This World Anymore debutterà sulla piattaforma di Nerflix il prossimo 24 febbraio.