Elijah Wood compra il disegno di uno zombi di un cartoonist razzista e la rete si scatena

Orgoglioso collezionista di arte NFT, Elijah Wood mostra orgoglioso il disegno originale di uno zombie dalla serie Jungle Freaks di George Trosley, fumettista di Hustler e autore di cartoon molto razzisti. La rete insorge.

Niente resterà impunito, sulla rete, nemmeno quello che magari facciamo ingenuamente, ma in buona fede. Se n'è accorto a sue spese Elijah Wood quando pochi giorni fa ha deciso di twittare entusiasta l'immagine di un disegno originale di George Trosley, dal sito NFT di Jungle Books, che ha come soggetti in ben 10.000 disegni, zombi e gorilla geneticamente potenziati, impegnati in una guerra post apocalittica nel 2077 e che al momento risulta aver esaurito tutto quello che aveva in vendita (se volete controllare andate a vedere su https://junglefreaks.io/).

Cosa è successo

In pratica Elijah Wood, che è un gran collezionista di disegni originali NFT (l'acronimo sta per "Non Fungible Token" e, in soldoni, è un metodo digitale di certificazione che ogni contenuto che acquistate, siano disegni, video o altro, è originale e unico), ha comprato l'immagine del busto di uno zombie dorato dalla raccolta che vi dicevamo sopra, e tutto orgoglioso lo ha condiviso su Twitter, in un tweet che in seguito alle reazioni ricevute ha poi cancellato ma che col magico potere della rete siamo riusciti a recuperare e che vedete qua sotto.

Chi è George Trosley

Ora, siamo sicuri che Elijah Wood non conoscesse la storia del cartoonist, oggi 74enne, che pubblicava i suoi lavori sulla rivista porno di Harry Flynt, Hustler, ma c'è gente più informata di lui che ha prontamente riesumato le vignette di Trosley che sono molto, ma molto razziste, non per modo di dire. Ora, può anche darsi che Trosley negli anni si sia redento ma qua parliamo di razzismo conclamato, non di battute infelici o "gaffes", come le chiamano oggi, o fraintendimenti o come li volete chiamare. Potete rendervene conto da soli.