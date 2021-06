Eli Roth's History of Horror: dal 7 giugno la seconda stagione in prima assoluta su Rai 4

News Cinema

Dal 7 giugno Eli Roth torna a parlarci di cinema dell'orrore con la seconda stagione di Eli Roth's History of Horror, in prima visione assoluta su Rai 4.

Dopo il successo della prima stagione di Eli Roth's History of Horror, il regista di Hostel, Cabin Fever e altri film di genere, ha realizzato una nuova serie di episodi, che come la precedente andrà in onda in prima assoluta su Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre), a partire da lunedì 7 giugno.

Eli Roth continua a esplorare il cinema dell’orrore contemporaneo coinvolgendo i suoi protagonisti e le più autorevoli voci del panorama cinematografico e letterario. In questa seconda stagione di History of Horror sono previsti sei nuovi episodi, in seconda serata, che andranno ad esplorare argomenti e filoni del cinema horror che hanno contribuito a rendere grande un genere tanto amato dal pubblico.

Attraverso materiali d’archivio e interventi esclusivi, scopriremo tutti i segreti dei film su: le case infestate, i mostri giganti, le mutazioni corporee, le streghe e i bambini inquietanti, a cui si aggiunge un episodio bonus che approfondisce nove film fondamentali per il genere horror ma avulsi dai precedenti filoni.

Ad arricchire ogni episodio ci sono le testimonianze di ospiti illustri: registi, attori, produttori, sceneggiatori ed esperti del settore come Stephen King, Joe Hill, Scott Derrickson, Sean S. Cunningham, Jack Black, Ari Aster, Megan Fox, Joe Dante, Greg Nicotero e tanti altri. Inoltre, ad ogni puntata sarà abbinato, subito a seguire, un film appartenente al filone approfondito durante l’episodio.