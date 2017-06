Eli Roth dirige Jack Black in The House With a Clock in Its Walls.

Non c’è solamente il remake de Il giustiziere della notte (con un cast capitanato da Bruce Willis) nel futuro di Eli Roth, che in realtà ha terminato da pochissimo le riprese di questa nuova versione del film del 1974 interpretato da Charles Bronson e diretto da Michael Winner. No, l’autore dei vari Hostel, The Green Inferno e Knock Knock - che è anche un instancabile produttore - si dedicherà presto a un altro film che lo avvicina al cinema mainsteam, se non altro per il cast su cui potrà contare.

Il regista dirigerà infatti Jack Black in The House With a Clock in Its Walls, adattamento di un romanzo gotico che si rivolge a un pubblico di giovani adulti e che in Italia è diventato "La pendola magica" o "La pendola stregata". Scritto da John Bellaris nel 1973 e illustrato da Edward Gorey, segue la disavventura di Lewis Barnavelt, un ragazzino di 10 anni rimasto orfano che va ad abitare insieme allo zio Jonathan, un tipo bizzarro con i capelli rossi che è un mago da salotto e che insieme alla vicina rincorre l’inarrestabile ticchettio di un pendolo nascosto da due potenti e malvagi maghi dietro una parete della casa a segnare l’ora della distruzione del mondo.

Il libro è il dodicesimo di una serie, quindi, se il film dovesse andare bene, ci sarà spazio per un redditizio franchise cinematografico. Le riprese cominceranno in autunno, mentre il nuovo Giustiziere della notte (Death Wish) uscirà in America il 22 novembre.