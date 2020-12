Elfkins - Missione Best Bakery: trailer italiano ufficiale del film d'animazione che sta per debuttare on demand

News Cinema

Una divertente avventura, colorata ed edificante sull'inclusione e sull'amicizia, disponibile on demand dal 5 gennaio 2021 su Sky, Infinity, Tim Vision, Rakuten TV, Chili, Itunes e Google Play.

Per chiudere il bellezza questo lungo periodo di feste, dal 5 gennaio 2021 sarà sarà disponibile on demand su Sky, Infinity, Tim Vision, Rakuten TV, Chili, Itunes e Google Play un film d'animazione intitolato Elfkins - Missione Best Bakery, distribuito da Koch Media Italia.

Vincitore nella “Sezione +6” al #Giffoni50 Winter Edition, il film racconta una storia divertente, colorata ed edificante sull’inclusione e sull’amicizia, non importa quanto tu sia grande o piccolo, ed è diretto da Ute von Münchow-Pohl (Pippi Calzelunghe, Little Dodo, Rabbit School - I guardiani dell'uovo d'oro).

Elfkins - Missione Best Bakery: il trailer italiano ufficiale

La trama di Elfkins - Missione Best Bakery

Secondo un’antica leggenda, gli elfkins erano gnomi che aiutavano gli umani nel loro lavoro affinché non si stancassero troppo. Dopo essere stati cacciati dalla moglie di un sarto in malafede, sparirono dalla Terra per non farvi più ritorno, lasciando sulle spalle degli umani tutto il peso del lavoro. Un giorno la giovane elfkin Elfie, curiosa di esplorare il mondo in superficie, fugge dal loro rifugio sotterraneo e si imbatte in Theo, un pasticcere in rovina. Inizia così un’entusiasmante avventura per riportare la pasticceria al vecchio splendore.