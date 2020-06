El Topo, La montagna sacra e gli altri: arrivano i film di Alejandro Jodorowsky restaurati in 4K - Guarda i trailer

News Cinema

A più di cinquant'anni dalla sua opera d'esordio, Fando Y Lis (Il paese incantato), sta per uscire un cofanetto con tutti film di Alejandro Jodorowsky rimasterizzati in 4K. Ve ne mostriamo i trailer.

Il primo lungometraggio di Alejandro Jodorowsky, Fando y Lis, in Italia uscito col titolo Il paese incantato, è del 1968. Ora, a più di 50 anni da quell'esordio, la ABKCO Films sta per pubblicare Alejandro Jodorowsky: 4K Restoration Collection, un confatto in cui vengono messi insieme quattro film diretti Jodorowsky e restaurati in 4K con la supervisione dello stesso regista cileno (Il paese incantato, El Topo, La montagna sacra e il recente documentario Psicomagia - Un'arte che guarisce), il suo cortometraggio d'esordio (La cravatta), numerosi extra e un CD con le colonne sonore di El Topo e La montagna sacra, e un libro contenente saggi e materiale fotografico.

Il cofanetto uscirà negli Stati Uniti in coincidenza con la distribuzione in sala di Psicomagia, e ABKO Films ha pubblicato online un "Official Unboxing" del cofanetto che si va ad affiancare ai trailer dei film contenuti, che vi mostriamo qui di seguito.

Official Unboxing | Alejandro Jodorowsky: 4K Restoration Collection

Il paese incantato: il trailer

El Topo: il trailer

La montagna sacra: il trailer

Psicomagia - Un'arte che guarisce: il trailer