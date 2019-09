El Camino: A Breaking Bad Movie, ecco un nuovo teaser trailer

News Cinema

Jesse Pinkman (e Walter White?) torneranno su Netflix a partire dal prossimo 11 ottobre.

Nel corso della serata degli Emmy Awards è andato in onda un nuovo teaser trailer dell'attesissimo El Camino: A Breaking Bad Movie, il film tagato Netflix disponbile in streaming a partire dal prossimo 11 ottobre che è ancora avvolto dal mistero ma che, per certo, racconterà una storia che vede protagonista il Jesse Pinkman interpretato da Aaron Paul in una delle serie più popolari di sempre. Anche se sono in molti quelli pronti a scommettere sul fatto che, in un modo o nell'altro, nel film ci sarà spazio anche per il Walter White di Bryan Cranston.

Non è un caso probabilmente che Netflix abbia deciso di lanciare questo nuovo video del film che regala nuova vita ai personaggi di Breaking Bad durante la serata degli Emmy, visto che la serie creata da Vince Gilligan di quei premi ne ha portati a casa in quantità: sedici in totale, di cui tre vinti proprio da Aaron Paul nei panni di Jesse.

Il teaser di El Camino: A Breaking Bad Movie ci racconta come il film parta poche ore dopo gli eventi drammatici del celeberrimo finale della serie; una serie che, ha dichiarato di recente Vince Gilligan, nel film non si perderà tempo a ricapitolare. Quindi, se volete arrivare preparati a El Camino, mettetevi in pari con Breaking Bad, nel caso non lo siate ancora.