El Bar, il trailer del nuovo film di Alex de la Iglesia in concorso al Festival di Berlino 2017

Tra i titoli annunciati ieri dalla Berlinale per la sua sezione Competition (che mette assieme concorso e fuori concorso), è rimasto ingiustamente offuscato da Logan o Trainspotting 2 un film che si chiama El Bar, e che è la nuova commedia nerissima e grottesca diretta dallo specialista del genere Alex de la Iglesia.

Nato dalla voglia di ispirarsi al Distretto 13 di John Carpenter, riletto ovviamente in chiave del tutto personale dal regista spagnolo, El bar racconta di un gruppo di persone chiuse in un bar in pieno giorno, che si trovano a dover affrontare una situazione straordinaria quando uno dei clienti esce dal locale e viene ucciso da un cecchino nel mezzo di una piazza deserta, e lo stesso accade all'unico avventore che si precipita fuori per cercare di aiutarlo. Mentre la piazza rimane deserta e i cellulari non hanno campo, le persone chiuse nel bar iniziano a speculare su quanto sta succedendo, per poi accorgersi che i cadaveri sono misteriosamente scomparsi. E poi qualcuno ha un'idea: e se il vero pericolo non fosse all'esterno, ma all'interno del locale?

Prodotto con la sua compagna Carolina Bang e scritto a quattro mani con l'abituale collaboratore Jorge Guerricaechevarría, questo nuovo film di Alex de la Iglesia sembra voler dare un taglio più secco e radicale allo stile di titoli come Crimen perfecto o La Comunidad, con una spolverata di quell'azione da thriller vista nelle scene inziali di Le streghe son tornate.

Questo che vedete è il trailer originale di El Bar, sottotitolato in inglese.