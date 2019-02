Eight Grade e Copia originale vincono i Writers Guild Awards 2019

Aspettavamo i Writers Guild Awards con trepidazione anche per farci un'idea su sui possibili vincitori dell'Academy Award per la miglior sceneggiatura originale e di quello per la miglior sceneggiatura non originale, che saranno assegnati domenica prossima. Ma dal momento che a guadagnarsi il premio WGA per la migliore sceneggiatura originale non è stato un film candidato agli Oscar 2019, il giochetto non vale.

Non ha trionfato infatti Green Book, che a gennaio si era invece aggiudicato il Golden Globe e che era dato come il grande favorito. Al suo posto, ha ricevuto il riconoscimento del sindacato degli sceneggiatori americani Eight Grade. Si tratta di un film che viene dal Sundance 2018 e che ha letteralmente conquistato la critica (con il 99% di recensioni positive su Rottentomatoes e un punteggio di 90 su Metacritic). Prima prova registica dell'attore e comico Bo Burnham, è stato apprezzato soprattutto per la sua giovane protagonista Elsie Fisher, che interpreta un'adolescente allultimo anno delle medie. I concorrenti di Eight Grade, accanto al film di Peter Farrelly, erano: A Quiet Place, Vice - L'uomo nell’ombra e Roma. Stranamente, era stato escluso dalla gara La Favorita.

Ha vinto invece il Writers Guild of America Award per la migliore sceneggiatura non originale Copia originale, il film di Marielle Heller con Melissa McCarthy e Richard E. Grant che racconta la vera storia di Lee Israel. Anche questo risultato è un po’ inaspettato, visto che fra i competitor c'erano BlackKklansman (che molti davano per vincitore), Black Panther, Se la strada potesse parlare e A Star Is Born.

Ha ottenuto infine il WGA Award nella categoria documentario Bathtubs Over Broadway di Dava Whisenant, che ci porta nel magico mondo dei musical di Broadway. Gli altri candidati erano Fahrenheit 11/9, Generation Wealth e In Search of Greatness.